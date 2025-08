Policial é atacado por criminosos, troca tiros e é salvo por capacete na zona sul de São Paulo

Um policial militar foi atacado por três criminosos, trocou tiros com eles e foi salvo pelo capacete dele na região do Grajaú, zona sul de São Paulo. O PM de folga foi abordado, jogou a moto no chão e saiu correndo para dentro da garagem de casa. Foi nesse momento, conforme mostram as gravações das câmeras de segurança, que o criminoso efetuou três disparos contra ele, dos quais um acertou o capacete do PM. Os criminosos se viraram para fugir, quando o policial fez cinco disparos, dos quais nenhum acertou os criminosos. O caso foi registrado como tentativa de roubo e nenhum suspeito foi identificado até o momento.



