Policial é baleada durante tentativa de assalto e é ajudada por GCM em Santo André (SP)

Uma policial militar foi baleada durante uma tentativa de assalto em Santo André, no ABC paulista. Ela estava de folga quando foi cercada por criminosos em duas motos. A agente reagiu e houve troca de tiros no meio da rua. Um guarda civil municipal, que mora na região, também entrou na ação. Dois suspeitos foram atingidos e um terceiro conseguiu fugir.



