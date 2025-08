Policial Militar morre após perder o controle de moto apreendida na zona leste de SP

Um policial militar de 25 anos morreu após perder o controle de uma motocicleta que havia sido apreendida momentos antes. O veículo estava com um adolescente e tinha queixas de roubo. Durante a condução até a delegacia para apresentar a ocorrência, Luiz Gustavo caiu no asfalto e foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



