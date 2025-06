Policial que atropelou brasileiro na Irlanda será julgado por direção perigosa; família protesta

O policial que atropelou João Henrique Thomaz Ferreira, um entregador brasileiro de 25 anos, será julgado na Irlanda por direção perigosa. No entanto, a família pede que o julgamento ocorra com base no crime de lesão corporal. João Henrique teve a perna direita amputada após o atropelamento. O réu é um policial que estava em serviço no momento do crime. Ele jogou o carro deliberadamente em cima do jovem por confundi-lo com um ladrão de motos. João é filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!