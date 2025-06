Porcos e cabras pequenos viram febre entre os tutores de animais de estimação de São Paulo

Porcos e cabras pequenos se tornaram uma nova febre entre os tutores de animais de estimação em São Paulo. Estes animais, em versão menor do que o comum, convivem com os tutores em apartamentos e casas pequenas, como cães e gatos. O Balanço Geral foi até as casas dos tutores, na Grande São Paulo, para ver de perto estes bichinhos. Veja na reportagem.



