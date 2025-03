Porsche avaliado em mais de R$ 1,5 milhão é a nova viatura da Polícia Federal

Um Porsche 911 Turbo avaliado em mais de R$ 1,5 milhão é um novo veículo operacional anunciado pela Polícia Federal. O veículo ficou sob a posse da polícia depois de uma operação conjunta com a Interpol contra o traficante italiano Marco Cadeddu, de 43 anos, que se escondia em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele mandava drogas do Brasil para outros países da Europa. A polícia apreendeu mansões e carros de luxo do criminoso, entre os quais está o Porsche que entrou para a frota da PF. Esse tipo de prática tem uma finalidade ‘educativa’: de mostrar à sociedade que o crime não compensa, pois os bens apreendidos acabam sob posse do estado.



