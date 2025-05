Porteiro é salvo de ataque de pitbulls por amigo motociclista em São Paulo

O porteiro Josivaldo Francisco da Silva, de 37 anos, foi atacado por dois cães da raça pitbull a caminho de casa no bairro do Pari, no centro de São Paulo. Ele caiu no chão e não conseguia se proteger. Moradores da rua até saíram para tentar ajudar, mas quem conseguiu afastar os cachorros foi um motociclista que usou o capacete. Por coincidência, o herói que salvou a vida de Josivaldo era um de seus melhores amigos. Acompanhe na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!