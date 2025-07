‘Pra mim todo mundo é suspeito’, diz irmão mais velho de jovem envenenado no ABC paulista

O irmão mais velho de Lucas Silva Santos, jovem de 19 anos internado na UTI após ter sido envenenado em São Bernardo do Campo, ABC paulista, disse que desconfia do padrasto deles por histórico de violência. Ele ainda relatou que o padrasto sempre foi uma pessoa agressiva com os enteados e também com sua mãe, já tendo chegado a agredi-la. A polícia investiga a irmã do padrasto, tia de Lucas, que teria feito os bolinhos de mandioca que ele comeu antes de convulsionar.



