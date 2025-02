Prefeito de Sorocaba (SP) usa humor nas redes sociais para comunicar melhorias

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, adota redes sociais para informar a população sobre melhorias na cidade de maneira criativa e bem-humorada, atraindo mais de 2 milhões de seguidores. Entre as novidades estão a limpeza do Rio Sorocaba, o passe livre para estudantes e serviços como empréstimos gratuitos de guarda-chuvas e power banks nos terminais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!