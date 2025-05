Presidente do INSS esclarece e responde dúvidas sobre fraudes no órgão

O presidente do INSS, Gilberto Waller, participou do Balanço Geral para explicar, contextualizar e tirar dúvidas sobre a fraude envolvendo cobranças indevidas, que geraram grande prejuízo a beneficiários. Segundo ele, nesta terça-feira (13), nove milhões de pessoas foram notificadas exclusivamente pelo aplicativo ‘Meu INSS’ sobre possíveis cobranças feitas pela Previdência Social, em qualquer momento da trajetória desses cidadãos no sistema. A partir desta quarta-feira (14), os beneficiários notificados poderão contestar os valores. Waller também reforçou que ‘a comunicação do INSS com aposentados e pensionistas se dá única e exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS’, e alertou para que os beneficiários fiquem atentos a golpes fora da plataforma oficial.



