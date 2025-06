Presidente dos Estados Unidos diz que Israel e Irã violaram acordo de cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em pronunciamento oficial, nesta terça-feira (24), que Israel e Irã violaram um acordo de cessar-fogo que estava em vigor. Autoridades israelenses alegaram que o território recebeu ataques de mísseis do Irã após o acordo. Representantes diplomáticos iranianos negaram os ataques. O acordo tem sido mediado pelo Catar e pelos Estados Unidos e, segundo Trump, foi traçado após conversas dele com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e representantes do Irã, que concordaram com o cessar-fogo. Depois, nas redes sociais, o presidente dos EUA alertou a Israel que não desferisse novos ataques ao Irã.



