Publicitária compartilha experiência frustrada ao realizar compras online e vira meme na internet

A publicitária Savana Deruzzi fez compras em um site chinês, adquirindo um abajur retrô, telefone vintage, enfeite de cachorro e bule por apenas R$ 157. No entanto, ao abrir o pacote, encontrou apenas adesivos e miniaturas, frustrando suas expectativas. Savana admite que parte do erro foi dela, por não ter lido a descrição dos produtos com atenção. Ela compartilhou sua experiência nas redes sociais e virou meme na internet.