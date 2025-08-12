Quadrilha rouba loja na Califórnia e leva R$ 200 mil em bonecos colecionáveis

Uma loja na Califórnia, nos Estados Unidos, foi invadida por quatro assaltantes durante a madrugada. Usando um pé de cabra, eles arrombaram o local e roubaram rapidamente um estoque de bonecos colecionáveis, causando um prejuízo estimado em R$ 200 mil. Os bonecos, criados por artistas de Hong Kong, têm traços fofos e, em edições limitadas, podem ultrapassar os R$ 1.000 por unidade. A polícia investiga o caso e alerta para o aumento desse tipo de crime, impulsionado pelo crescente interesse por itens colecionáveis. Em resposta ao ocorrido, a loja já reforçou suas medidas de segurança.



