‘Qual o problema de ter 14 mil dólares em casa?', questiona Jair Bolsonaro após operação da PF

Na manhã desta sexta (18), Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-presidente use tornozeleira eletrônica no processo que investiga um plano de golpe de Estado. Em entrevista à imprensa, o Bolsonaro criticou a decisão, se defendeu das acusações e também explicou o dinheiro vivo encontrado na sua casa. "Qual o problema de ter 14 mil dólares em casa?", questionou o ex-presidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!