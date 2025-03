Quem é Daniel, suspeito de envolvimento no assassinato de Vitória Regina?

Daniel Lucas Pereira é um velho amigo da família de Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP). A polícia o investiga como um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da jovem. No carro dele foram encontrados fios de cabelo feminino no porta-malas, mas não havia presença de manchas de sangue. A apreensão do celular dele revelou que ele tinha gravado vídeos do trajeto que Vitória fazia do ponto de ônibus em direção à sua casa, dias antes do desaparecimento dela. Além disso, a polícia também achou fotos do Corolla prata de Maicol, que foi capturado pelas câmeras de segurança andando perto de Vitória na noite do desaparecimento dela.



