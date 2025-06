Quem é o Culpado? Braço encontrado em tanque de tubarão revela assassinato de ex-boxeador

Há 90 anos, o desaparecimento do ex-boxeador Jim Smith intrigou a Austrália. A descoberta de seu braço dentro do estômago de um tubarão-tigre em um aquário desencadeou uma investigação complexa. O membro tinha uma tatuagem distintiva, o que ajudou a polícia a identificá-lo. Smith havia se envolvido com Reginald Holmes, um empresário do ramo de construção de barcos conhecido por fraudes e tráfico. Junto a Holmes e Patrick Braids, um especialista em falsificação, Jim participava de um esquema de golpes contra seguradoras. Pouco antes de desaparecer, ele havia começado a chantagear Holmes por sua participação no afundamento de um navio para fraudar seguros. Após a prisão de Holmes e Braids, Holmes foi assassinado antes de depor no julgamento, e Braids acabou absolvido por falta de provas. Com isso, o caso sem solução até hoje.



