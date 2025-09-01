Quem é o Culpado? Jovem que sofreu acidente de carro nos EUA segue desaparecido há 17 anos

Em maio de 2008, o jovem Brandon Swenson sumiu misteriosamente em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele cursava engenharia e estava indo para uma festa comemorar o fim do semestre quando foi visto pela última vez. Por volta das 2h, o jovem ligou para seu pai dizendo que havia sofrido um acidente de carro e caído em uma valeta. Brandon ficou cerca de 47 minutos com seus pais em ligação, mas estava confuso e não foi capaz de passar a localização correta.

Em um determinado momento, ele desistiu de esperar a família e disse que iria caminhar em direção a uma luz, que vinha de uma cidade vizinha. Depois disso, Brandon não retornou mais as ligações. Às 6h30, os pais reportaram o desaparecimento à polícia. A quebra do sigilo telefônico revelou que o garoto ligou da cidade de Tautom, a cerca de 30 quilômetros de distância de onde ele achava que estava. Uma equipe foi até o local e encontrou o veículo dentro da vala.

Durante a ligação, Brandon mencionou ouvir barulho de água. O rio Yellow Medicine fica próximo do local e há a suspeita de que ele tenha se afogado. A correnteza no dia estava forte.