Rapaz fica à deriva no mar e grava vídeo se despedindo da família e da namorada

Gabriel, de 19 anos, é estudante de Direito e apaixonado por esportes na natureza. Ganhou notoriedade ao compartilhar suas aventuras nas redes sociais. Em uma delas, decidiu enfrentar um desafio ousado: realizar uma travessia de stand up paddle de cem quilômetros. O trajeto começaria em Vila Velha (ES), passando pela Ilha dos Franceses, com retorno à costa. No entanto, ao percorrer cerca de 30 quilômetros, o inesperado aconteceu. O tempo mudou repentinamente, e, com o mar agitado, Gabriel perdeu todos os seus equipamentos. Ele ficou apenas com o colete salva-vidas e uma câmera. O jovem sentiu-se frente a frente com a morte. Convencido de que não conseguiria se salvar, resolveu gravar um vídeo de despedida para aqueles que mais ama. Mas então, o improvável aconteceu. Confira.



