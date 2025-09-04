Raul Gil, de 87 anos, é internado com diverticulite aguda em São Paulo

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, está internado após ser diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação. Ele foi levado com urgência ao Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, por seu filho Raulzinho, após sentir fortes dores abdominais na noite de quarta-feira (3). Raul Gil passou por diversos exames de sangue e imagem e permaneceu em observação durante a noite. Segundo boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (4), seu quadro clínico é estável. O apresentador está bem e deve receber alta nos próximos dias.

A diverticulite aguda é uma doença grave, caracterizada pela inflamação de pequenas bolsas no intestino. A condição causa fortes dores abdominais, semelhantes às da apendicite.



