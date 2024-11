Reportagem do Dia: Motorista de aplicativo é perseguido por caminhoneiro enfurecido em SP

O motorista de aplicativo Alex Francisco, de 38 anos, foi perseguido e atacado por um caminhoneiro depois de uma briga de trânsito em São Paulo. Ele foi perseguido pelo motorista do caminhão até uma praça de pedágio, onde decidiu descer do carro para anotar a placa do condutor enfurecido. Alex conta que o caminhoneiro tentou atacá-lo com um facão e logo depois, imagens registraram o momento em que ele quase foi atropelado. Após a confusão, o caminhoneiro quebrou uma cancela e fugiu.