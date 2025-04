Reportagem do Dia: Operador de guindaste morre ao despencar de uma altura de mais de 30 metros

Um operador de guindaste morreu após despencar de uma altura de mais de 30 metros. Arlindo Lopes dos Santos Neto, de 27 anos, enviou um áudio para sua família antes de morrer. Nele, falava que o equipamento parecia estar com defeito. Logo depois, foi vítima de um acidente trágico. A família só foi avisada da morte cinco horas depois da queda do guindaste. A perícia ainda não determinou o que causou o acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!