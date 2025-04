Reportagem do Dia: Polícia troca tiros com criminoso mais perigoso do Peru em Suzano (SP)

Policiais trocaram tiros com o criminoso Erick Moreno Hernández, conhecido como ‘El Monstro’ e considerado um dos mais perigosos da América Latina, em Suzano, na Grande São Paulo. Ele é responsável pela morte de um cantor famoso no Peru e líder da facção 'Los Injertos del Norte'. Com uma extensa ficha criminal, ele está na lista vermelha da Interpol. Um sargento da PM e dois criminosos morreram no tiroteio que aconteceu em um condomínio fechado. Erick Moreno conseguiu fugir.



