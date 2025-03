Reportagem do dia: Recepcionista sofre 11 facadas de colega de trabalho no centro de São Paulo

No último sábado (01), um recepcionista de 26 anos foi atacado com 11 facadas por um colega de trabalho no centro de São Paulo. O agressor, Ubiracy, um camareiro de 19 anos que trabalhava no hotel havia 15 dias, foi advertido por Maycon por pedir cigarros aos hóspedes do hotel. Ele não gostou da advertência, foi até o recepcionista e começou a desferir os golpes com uma faca que, segundo ele, encontrou no quarto de um hóspede. Ubiracy foi preso em flagrante. A vítima se recupera na casa de parentes e vai fazer o exame de corpo de delito.



