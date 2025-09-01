Repórter Record Investigação mostra história de homem que nasceu em campo de concentração alemão

A nova temporada do programa Repórter Record Investigação mostra o caso de um homem que nasceu em um campo de concentração nazista, na Alemanha, no século passado. O apresentador André Tal conduz o telespectador pela história do idoso, que, após décadas, revisitou o campo de concentração em que nasceu. Ele explicou no Balanço Geral que as estruturas destes locais são mantidas como forma de memória pelas vítimas do holocausto nazista, que marcou a história alemã. O programa vai ao ar às 22h45 desta segunda-feira (1º) na tela da RECORD. Não perca!



