RJ: dona de buffet engana mais de 20 famílias ao fechar festas e não cumprir o contrato

Mais de 20 clientes denunciaram a dona de um buffet no Rio de Janeiro. As vítimas contrataram os serviços da empresária e ficaram no prejuízo após caírem em um golpe. A família da jovem Maria Eduarda foi uma das que saíram prejudicadas. A mãe da jovem havia planejado a festa de 15 anos da filha por meses, com mais de 100 convidados. Faltando uma semana para o aniversário, ela descobriu sobre o golpe. O caso foi registrado como estelionato e a empresária não respondeu às tentativas de contato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!