Segurança agride adolescente de 16 anos em festa junina em condomínio na zona norte de São Paulo

O segurança de um condomínio na Freguesia do Ó, bairro na zona norte de São Paulo, agrediu um adolescente de 16 anos durante uma festa junina no local. Os moradores se revoltaram com o segurança, que partiu deliberadamente para cima do jovem. A polícia chegou ao local, levou o agressor para a delegacia, mas logo ele foi liberado. O jovem e o segurança ficaram feridos, mas não precisaram ir ao hospital.



