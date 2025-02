Selfie perfeita: turista tenta tirar foto em cachoeira na Bahia, cai de altura de 80 metros e morre

Jeremias Almeida dos Santos, de 33 anos, morreu após cair de uma cachoeira de 80 metros na Bahia. Ele se desequilibrou ao tentar tirar uma selfie durante uma trilha com amigos. Os bombeiros tiveram dificuldades para encontrar seu corpo devido ao acesso complicado do local.



