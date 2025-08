Senadores e deputados fazem protesto na Câmara contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Senadores e deputados realizam um protesto que se estendeu pela noite nas mesas diretoras da Câmara e do Senado contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato continua com revezamento entre os parlamentares para impedir o início de sessões. A expectativa é de que reuniões de líderes ainda sejam realizadas nesta quarta-feira (8). A estratégia dos protestantes é impedir que qualquer sessão seja iniciada.



