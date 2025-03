Sequestradores rendem motorista de carro por aplicativo e provocam acidente em SP

O porteiro Márcio André, de 48 anos, trabalha como motorista por aplicativo para complementar a renda. Ele acabou sendo sequestrado enquanto fazia uma corrida no Itaim Paulista, na zona leste de SP. Márcio foi ameaçado no banco de trás do próprio carro, até que um dos criminosos perdeu o controle da direção e provocou um acidente. Na batida, Márcio acabou machucando o braço, que está enfaixado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!