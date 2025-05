Simpatia ou fingimento? Lady Gaga manda pizza para os fãs na frente do hotel

A cantora Lady Gaga está hospedada em um dos hotéis mais famosos do Rio de Janeiro e se prepara para subir ao palco neste sábado (3). Muitos fãs não quiseram esperar foram para frente do hotel e até dormiram lá. O público queria ver a cantora, nem que fosse um aceno da janela, mas isso não aconteceu. Em vez disso, a Lady Gaga tomou uma atitude curiosa. Ela mandou entregar pizzas para os fãs. Foram 53 ao todo, e o preço ficou em R$ 5.500. Quem entregou as pizzas foram os funcionários da cantora. Participe da enquete do Balanço Geral!



