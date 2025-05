Soldado israelense-americano é libertado pelo Hamas após 19 meses como refém

O soldado americano-israelense Edan Alexander, de 21 anos, foi libertado pelo grupo terrorista Hamas nesta segunda-feira (12), às 12h30 no horário de Brasília e 18h30 no de Israel. Ele foi entregue pelo Hamas a representantes da Cruz Vermelha em Gaza e seguiu transportado para uma base militar em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a família mora. Ele foi encaminhado a um hospital para receber cuidados médicos.



