SP: Pedreiro desaparece após ir à casa de amigo e família busca por respostas

O pedreiro José Augusto desapareceu na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, depois de ter sido flagrado por câmeras de segurança entrando na casa de um amigo. No entanto, ele não foi visto saindo da residência. Este amigo do pedreiro disse à polícia que José tinha ido dormir na casa dele, mas que, no meio da noite, ele acordou com um barulho e percebeu que o amigo havia pulado o muro. A família desconfia da versão do amigo e procura respostas sobre o desaparecimento do rapaz.



