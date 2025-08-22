SP: polícia suspeita que criminosos que mataram jovem em roubo tenham cometido outros assaltos

A polícia suspeita que os criminosos que mataram o jovem Gabriel Amorim, de 26 anos, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, tenham cometido outros assaltos na região, inclusive na madrugada anterior ao crime. Cada dupla em uma moto, o grupo de seis homens abordou Gabriel para roubar a moto dele. Depois de terem o matado, os criminosos levaram o veículo. A polícia tenta identificar os seis criminosos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!