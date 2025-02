SP quer confiscar mansão da mulher de Marcola e usar dinheiro para financiar segurança pública

Uma mansão de R$ 3 milhões de reais em Carapicuíba (SP) está no centro de uma disputa judicial após o líder do PCC Marcola e sua esposa, Cintia Camacho, serem condenados por lavagem de dinheiro. Eles foram acusados de usar um salão de beleza como fachada para atividades do tráfico de drogas. Inicialmente, a Justiça permitiu que eles mantivessem o imóvel e os quase R$ 500 mil nas contas de Cintia. Contudo, o Ministério Público busca reverter essa decisão. A estratégia adotada nesse caso é o confisco de bens, que só será definitivo após o trânsito em julgado da sentença. Uma nova decisão já decretou que a mansão e o dinheiro sejam confiscados para financiar as forças de segurança de São Paulo. A disputa continua e o confisco será cumprido após o julgamento final.