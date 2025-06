SP registra primeiro caso de gripe aviária em 2025

O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de gripe aviária. A ave infectada é uma marreca-caneleira, uma espécie silvestre. O animal apresentou dificuldades para voar e alterações respiratórias e neurológicas. Ele foi isolado pelas autoridades. Não há relação com granjas comerciais ou produção de alimentos. As exportações de carnes e ovos não foram afetadas e não há casos da doença registrados em humanos no estado até o momento.



