Suspeito de atirar em policial de folga na rodovia Anchieta é preso

Um dos suspeitos de participar de uma emboscada contra um policial militar na rodovia Anchieta foi preso. O criminoso estava com a arma do agente quando foi detido. O policial estava de folga quando três criminosos o atacaram. Ele reagiu, foi baleado na perna e passou por cirurgia. Após o ataque, o trio tentou roubar o carro de uma mulher na praça de pedágio, disparando contra o veículo. A polícia busca identificar os outros suspeitos.



