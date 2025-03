Suspeito de atropelar e matar ciclista com charrete é preso no litoral de SP

Novidade no caso da ciclista morta em uma praia do litoral de São Paulo. Thalita, de 38 anos pedalava junto com uma amiga em uma praia que fica entre Itanhaém e Peruíbe, quando foi atropelada por uma charrete. Policiais civis de Praia Grande prenderam, neste sábado (29), um homem, de 31 anos, suspeito de ter atropelado e causado a morte da Thalita. As investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos.



