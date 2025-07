Suspeito de matar jovem dentro de carro diz que foi ameaçado após não pagar dívida

David Wesley, suspeito de matar um homem a facadas, afirmou que foi ameaçado por não pagar uma dívida. Itamar, de 20 anos, apontado como agiota, foi roubado e morto a golpes de faca dentro do próprio carro. Segundo o relato, David e Itamar discutiam dentro do veículo quando dois adolescentes chegaram e teriam visto David sendo atacado com um canivete. Os jovens retiraram Itamar do carro e o lançaram para o outro lado da rua. Um deles voltou, pegou a faca que estava com David e atingiu Itamar diversas vezes. A vítima morreu no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!