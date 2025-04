Suspeito de matar jovem universitária é identificado 51 anos após o crime nos EUA

O assassinato de Mary Schlais, de 25 anos, ocorreu em fevereiro de 1974 em Wisconsin, nos EUA. A jovem foi atacada após aceitar uma carona. O único indício era um gorro deixado na cena do crime. Após 51 anos sem respostas, a polícia reabriu o caso utilizando tecnologia moderna para analisar o DNA encontrado no gorro. Com a ajuda de genealogia genética, Jon Keith foi identificado como suspeito. "Vou me declarar culpado porque sei que sou." , declarou ele, que foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!