Suspeito é preso no centro de SP por resetar celulares e enviar para comercialização na África

Um homem foi preso pela Polícia Civil na região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, suspeito de resetar celulares roubados e enviá-los para a comercialização na África. O bissau-guineense Mamady Diaby trabalhava com uma quadrilha especializada em roubar celulares. Ele tinha habilidades e recursos tecnológicos para apagar dados dos aparelhos roubados pelo grupo e revendê-los em países que não adotam o sistema do IMEI. A polícia o alcançou através da localização de vários celulares cujos roubos foram registrados, com o número do IMEI, em B.O., que davam na rua dos Andradas, no bairro da Santa Ifigênia. Com ele, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e chips.



