Suspeito preso no caso Vitória conversou por telefone com outro investigado na noite do crime

Maicol Antonio dos Santos, preso desde o último sábado (8), fez contato com um dos investigados do caso Vitória na noite em que a jovem de 17 anos desapareceu. A polícia ainda não divulgou qual investigado teria feito esse contato com ele por telefone para não atrapalhar o andamento das investigações. Maicol teve o pedido de prisão preventiva aceito pela Justiça por inconsistências no depoimento e outros indícios de participação no crime.



