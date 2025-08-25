Suspeitos de ameaçar influenciador Felca são presos em Recife (PE)

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), dois suspeitos de ameaçarem o influenciador Felca, em Recife, capital pernambucana. Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, e Paulo Vinicius Oliveira Barbosa, de 21 anos, já tinham mandado de prisão expedido pela Justiça à Polícia Civil de São Paulo. Eles foram identificados após terem ameaçado o influenciador Felca e a psicóloga que participou do vídeo dele com denúncias a Hytalo Santos por adultização, sexualização e exploração de crianças.



