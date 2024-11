Tanque com etanol escapa de caminhão e tomba em alça de acesso da rodovia Ayrton Senna, na Grande SP

Um tanque carregado com etanol escapou de um caminhão e tombou em uma alça de acesso na altura do KM 25 da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta quinta (17). O condutor do veículo foi resgatado e está bem. A área foi isolada e profissionais trabalham no transbordo do combustível, altamente inflamável, para um outro caminhão.