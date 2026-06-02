Taxista é atacado pela gangue do quebra-vidro e tem prejuízo de R$ 900

A Avenida Nove de Julho, uma das principais vias de São Paulo, tem sido alvo frequente de ataques da "gangue do quebra-vidro". Criminosos estão aproveitando os congestionamentos ou semáforos fechados para roubar celulares. Em um vídeo é possível ver quando um bandido corre entre os veículos, quando ele quebra o vidro de um carro, rouba um celular e foge.

O taxista João Carlos foi a vítima e estima que seu prejuízo é de cerca de R$ 900. Enquanto a quadrilha não é detida, a recomendação é manter vidros fechados e pertences escondidos.



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