Tecnologia ajuda a prender dupla que furtou celular dentro de carro parado em acostamento em SP

Uma tecnologia com câmeras de segurança ajudou a prender uma dupla de criminosos que furtou um celular de dentro de um carro parado no acostamento em São Caetano do Sul, no ABC paulista. O veículo de um motorista de aplicativo apresentou falhas mecânicas no meio de uma rodovia e, enquanto o homem buscava ajuda em um posto de gasolina, os ladrões aproveitaram para agir. Câmeras de monitoramento flagraram o crime e acompanharam o trajeto dos suspeitos, que estavam em uma moto. Eles foram cercados por uma viatura minutos após o crime e acabaram presos.



