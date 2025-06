Tentativa de feminicídio: homem não aceita fim de relacionamento e joga carro contra ex

Um homem não aceitou o fim do seu relacionamento e atirou o carro contra um poste para tentar matar a esposa, em São Paulo. O homem teve uma lesão no fígado e a mulher ficou gravemente ferida, tendo passado mais de 30 dias internada na UTI. O Balanço Geral foi até a casa de Ana Carolina Oliveira, de 31 anos. Atualmente, ela não consegue andar sem a ajuda de muletas. Veja mais detalhes do caso na reportagem.



