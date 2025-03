Terremoto de magnitude 7.7 atinge Mianmar e deixa 144 mortos

Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu Mianmar, resultando em 144 mortes e quase mil pessoas desaparecidas. Outras 81 pessoas estão soterradas depois que um arranha-céu em construção desabou em Bangkok, na Tailândia. As equipes de resgate trabalham para localizar as vítimas. Existe a expectativa de que algum operário possa ter ficado em um bolsão de ar formado pelo concreto. Autoridades ainda avaliam os danos causados pelo evento sísmico, que também afetou partes da China.



