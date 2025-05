Testemunha diz que atirador se desentendeu com outro homem antes de matar jovem em baile funk

Testemunhas do assassinato de João Victor Silva, de 27 anos, disseram à polícia que o atirador se desentendeu com outro homem antes de matar o jovem em Pirituba, bairro na zona norte de São Paulo. Esta testemunha gravou um vídeo minutos antes da execução, em que o assassino, um homem de camiseta azul, tem uma briga de trânsito na mesma rua em que a festa acontecia. O homem foi agredido pelo rapaz com quem ele brigava, que era mais novo. Depois o homem de azul saiu, voltou em uma motocicleta, se aproximou de João Victor, que não tinha nada a ver com a confusão, e atirou nele nove vezes.



