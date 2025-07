Testemunha revela que viu policial ser morto pela Rota em ação no Capão Redondo, em São Paulo

Uma ação terminou com a morte de um policial civil. Rafael Moura, de 38 anos, levou três tiros. O Balanço Geral encontrou uma testemunha que presenciou o momento em que policiais civis e policiais da Rota se cruzaram em uma favela do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Quando se cruzaram, Rafael teria sido confundido com um criminoso e foi baleado pelo sargento da Rota Marcus Augusto. A vítima estava armada, mas usava um distintivo da polícia no pescoço. Uma testemunha viu quando os tiros começaram e traz detalhes que podem provocar uma reviravolta na investigação.



