Tia suspeita de envenenar sobrinho tem histórico de briga por terreno com o padrasto da vítima

A Polícia Civil de São Paulo descobriu que a tia suspeita de envenenar o próprio sobrinho, de 19 anos, em São Bernardo do Campo (SP), tem um histórico de brigas com o padrasto da vítima. Segundo familiares, as discussões acontecem por causa de uma dívida envolvendo a compra de um terreno que pertencia à tia, irmã do padrasto. Ela teria vendido o terreno com a condição de pagamento parcelado. No entanto, o padrasto construiu uma casa no local, valorizou o imóvel e, depois, vendeu por um valor maior. Confira mais detalhes na reportagem.



